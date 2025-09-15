＜大相撲九月場所＞◇二日目◇14日◇東京・両国国技館【映像】衝撃の推し活グッズを掲げるファンオリジナリティ溢れる推し活グッズに熱視線が注がれた。この日の国技館の客席には、贔屓にしている力士の似顔絵を掲げるファンの姿が。それだけならばよく見かけるシーンだが、その下に添えられたシンプル過ぎるメッセージに“ジワる”相撲ファンが続出。「画伯」「味のある絵」「字も味わい深いw」「このメッセージよw」などの声が