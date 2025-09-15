15日、杉咲花さん、南琴奈さん、板垣李光人さんらが、映画『ミーツ・ザ・ワールド』の完成披露舞台挨拶に登壇しました。【写真を見る】【令和ロマンくるま】「こんな厄介者の面倒を見てくれる」板垣李光人との撮影を回想映画は、第35回柴田錬三郎賞を受賞した金原ひとみさんの同名小説を実写化したもの。この日は、ほかにも渋川清彦さん、筒井真理子さん、郄比良くるまさん（令和ロマン）といったキャスト陣と、松居大悟監督