住みたい街ランキングの常連で、洗練されたイメージが強い東京都渋谷区恵比寿。周辺にはかつてサッポロビールの前身会社が工場を構え、「エビスビール」発祥の地として知られる。しかし、なぜ恵比寿にビール工場が誕生したのか。残暑続きで喉がビールを求めていることもあり、その歴史を追ってみた。（大塚美智子）恵比寿駅から複合施設「恵比寿ガーデンプレイス」へ向かって歩いていくと、目の前に高級感が漂うレンガ造りの空