「ＤｅＮＡ−巨人」（１５日、横浜スタジアム）平将明デジタル大臣が、始球式を行った。スタンドにはＳＰたちが等間隔で立ち、目を光らせるものものしい空気も漂う中、穏やかな笑顔を浮かべ登場。ノーバウンドで外角低めへの見事な投球を披露し、場内はどよめいていた。