アメリカがG7=主要7か国に対し、ロシアから原油を購入する中国とインドへの関税引き上げを求めたことについて、中国外務省は「経済的な脅迫だ」と非難しました。12日に開かれたG7財務相の電話会合でベッセント財務長官は各国に対し、中国とインドへの関税を引き上げるよう求めました。これについて、中国外務省の報道官は15日の記者会見で、「中国がロシアを含む世界の各国とエネルギー協力を行うことは合法的である」としたうえで