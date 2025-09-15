この3連休、列島各地は多くの人でにぎわいを見せました。14日にSHIBUYA109の前にできたのは、全く前に進めないほどの人だかり。階段の上にも人、人、人。そのお目当ては「渋谷金王八幡宮例大祭」と意外なものでした。渋谷のど真ん中で行われたこのお祭り。五穀豊穣や街の繁栄などを祈願して、数百年以上にわたって続けられてきた渋谷で最大の祭りです。14基のみこしの中には、大人に交じって子供たちの姿もありました。あまりの人