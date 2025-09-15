K−1世界3階級制覇王者の武尊（34）と女優の川口葵（26）夫妻が14日放送の深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。プロポーズのシチュエーションを語った。占い師の大串ノリコ氏は武尊について、「外に見せている自分がすごく素直。忖度（そんたく）もしない。外面は真っすぐなんですよ。中身が女の子なんですよね」と占った。川口は「たしかに」と共感。武尊は「たしかにってやめて