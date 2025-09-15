あいみょんが10月22日(水)に18thシングル「ビーナスベルト」をリリースすることが決定した。今回シングルのタイトルとなった「ビーナスベルト」は日の出前や日没直後に太陽と反対側の空に見られる淡いピンク色の光の帯のことを指す。あいみょんが紡ぐ「ビーナスベルト」の歌詞の世界観も気になるところだ。また、ビーナスベルトを背景色とした新アーティスト写真も公開された。アーティスト写真は過去作に続きとんだ林蘭がアートデ