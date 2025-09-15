ギタリストSAKI (Mary’s Blood / ex. NEMOPHILA)が2026年2月より、ソロとして自身最大規模となる全国ツアー＜SAKI TOUR 2026 PLUVIA＞を開催することが発表となった。これは本日9月15日に大阪RUIDOで開催された自身初のソロツアー＜SAKI 1st Tour「Autumn Rain」＞ファイナル公演にてアナウンスされたもの。全国ツアー＜SAKI TOUR 2026 PLUVIA＞は、2026年2月13日の東京・Veats Shibuyaを皮切りに、3月19日の東京・SHIBUYA PLEASU