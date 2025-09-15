チャールズ国王と１９か月ぶりに会談したヘンリー王子が「今後、焦点は私の父に置かれなければならない」「私の心は晴れている」と語っているという。英紙サンが１５日、報じた。国王との劇的な対談を１０日に実現させたヘンリー王子は、そのままウクライナのキーフを電撃訪問。現地で国王とのさらなる会談の可能性について問われると、ヘンリー王子は「今後、焦点は本当に父に置かれなければなりません」と答えたという。王