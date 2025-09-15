パ５位の西武は１５日の２位・日本ハム戦（エスコン）に５―１２と大敗。初戦に先勝しながらこの４連戦を１勝３敗の負け越しで終え借金は今季最多タイの「１０」となった。シーズンは残り１６試合で４位・楽天に３・５ゲーム差、３位・オリックスには６・５ゲーム差となっている。３回、相手先発ルーキー・柴田を攻め一死二、三塁から滝沢夏央内野手（２２）がスクイズで先制。さらに二、三塁とし外崎修汰内野手（３２）の犠