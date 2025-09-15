2025年8月27日（水）、東京・渋谷 CLUB QUATTROにて、2023年結成の2人組・Nikoんが＜RE:place public tour 2025＞のツアーファイナルを迎えた。2024年に産み落とした1stアルバム『public melodies』を改めて携え、2カ月で全30箇所へ巡礼した本ツアー。ここではNo Busesをゲストに迎え、ひとつの旅を終えたステージの様子をレポートする。◼︎No BusesNo Busesはこの日、全12曲を包含した大曲「imagine siblings」を届け