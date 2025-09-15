プロ雀士でタレントの岡田紗佳が14日、自身のインスタグラムを更新。13日に東京・明治神宮野球場で行われた「東京ヤクルト」対「横浜DeNA」戦の始球式に登場した。【写真】岡田紗佳の美くびれ際立つ”役満ボデイ”投稿では「新しいユニフォームで麻雀牌よりも先に野球ボールを握るとは思いもよりませんでした」とコメント。岡田はプロ麻雀リーグ「Mリーグ」参戦チーム「KADOKAWAサクラナイツ」のユニフォーム姿でマウンドに立