【モデルプレス＝2025/09/15】令和ロマンのくるまが9月15日、都内で開催された映画『ミーツ・ザ・ワールド』（10月24日公開）完成披露舞台挨拶に、杉咲花、南琴奈、板垣李光人、渋川清彦、筒井真理子、松居大悟監督とともに出席。キャストとの“衣装被り”に言及した。【写真】令和ロマンくるま、衣装被ったイケメン俳優◆くるま、キャストとの衣装被りに言及本作で初の既婚者役で初のホスト役であるアサヒを演じた板垣は「アサヒ