◆日本選手権大会近畿地区最終予選▽２回戦三菱重工Ｗｅｓｔ１７―２ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校＝７回コールド＝（１５日・わかさスタジアム京都）元阪神の北條史也三塁手が、古巣・阪神の２リーグ制後、史上最速リーグ優勝に刺激を受けた。「（今年の阪神は）強いな、と。原口（文仁）さんとか、糸原（健斗）さんとかが出ていると、特に頑張れって思います」と、ともにプレーした仲間の活躍に心を打たれた。日本選手権出