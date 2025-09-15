大橋ジムで会見ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が15日、ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦から一夜明け、横浜市内の所属ジムで会見した。前夜は3-0（118-110×2、117-111）の判定勝ち。「最大の強敵」を終始圧倒し、世界最多となる5度目の4団体同時防衛に成功した。パウンド・フォー・パウンド（PFP）については「どこでもいいですよ」とランキングにこだわらない姿勢