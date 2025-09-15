俳優の井浦新が15日、51歳の誕生日を迎え、自身のXやインスタグラムを更新。「ただひたすらありがとうを伝えたいいつもよりもっとたくさん大きなありがとうを感謝と共に51年目始めます」とつづった。 映画『ゴールデンカムイ』の公式は「アシㇼパの最愛の父・アチャを演じる井浦新 さんの誕生日！おめでとうございますッ徐々に明かされていくアチャの過去今後の物語でどんな真相が待ち受けるのか―!?