23年7月に脳腫瘍のため亡くなった、プロ野球元阪神の横田慎太郎さん（享年28）の生涯を映画化した「栄光のバックホーム」（11月28日公開、秋山純監督）と、「さわかみ関西独立リーグ」がコラボした。15日に同リーグ最終戦・堺シュライクス対兵庫ブレイバーズ（くら寿司スタジアム堺）で試合前に、横田さん役を演じた主演の松谷鷹也（31）が始球式で打席に立ち、横田さんと阪神同期入団の堺・山本翔也投手コーチ（36）が対戦した