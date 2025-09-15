【ポイント】・秋雨前線北上。西日本を中心に夏の高気圧圏内。・16日（火）は季節外れの暑さ。西日本や東海は猛暑日も。・午後は西日本の所々で雷雨。関東は朝から雨の可能性。・17日（水）は北日本で雨。秋雨前線がゆっくり南下し、週後半は西〜東日本も雨。・彼岸の入りとなる20日（土）前後からは秋の気配。猛暑の夏もようやく終わりへ。【全国の天気】秋雨前線は北上するとともに活動も弱まりそうです。夏の高気圧の勢力が強ま