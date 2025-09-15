大の里（上）が突き落としで玉鷲を下す＝両国国技館大相撲秋場所2日目（15日・両国国技館）横綱、大関陣はそろって2連勝とした。横綱大の里は玉鷲を突き落とし、先場所途中休場の横綱豊昇龍は小結高安を寄り切った。大関琴桜は伯桜鵬を突き落とした。両関脇は、大関昇進に挑む若隆景が王鵬を寄り切って初白星を挙げ、霧島は阿炎をすくい投げで退けて2連勝。初日黒星の新小結安青錦は取り直しの末、熱海富士を寄り切った。先