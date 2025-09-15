2人の絵本作家による展示会が13日から、石川県野々市市で開かれています。15日は2人のトークショーが行われ絵本ができるまでの興味深い話を披露しました。石川県野々市市の学びの杜ののいちカレードで開かれている絵本作家のささめやゆきさんと石川えりこさんによる展示会「ゑと本」。15日は2人が会場を訪れ、絵本の作り方や工夫などについて語り合い、訪れた人を絵本の世界に引き込んでいました。会場には、2人の絵本の原画や絵画