サンフレッチェ広島は９月16日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の初戦でオーストラリアのメルボルン・シティと敵地で対戦する。昨季に続くアジアでの戦いを前に、クラブは公式Xで試合会場のメルボルン・レクタンギュラースタジアムの写真を公開。「明日のメルボルン・シティ戦の試合会場である『メルボルン・レクタンギュラースタジアム』。2019年のACL、メルボルン・ビクトリー戦で３−１で勝利した地に約６年