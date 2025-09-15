シント・トロイデン（STVV）は開幕戦から４勝２分けと好調でベルギー１部リーグ２位に付けている。そんな“今季の驚き”に対し、ウェステルローは９月14日、３−０で完勝した。攻守がしっかり噛み合ったウェステルロー。試合後の記者会見で、シャライ監督は先の移籍市場でFC東京から加入したDF木村誠二のことを褒め称えた。「誠二はチームのDFにスピードを加えてくれました。すぐにチームに適合した、インテリジェントな選手で