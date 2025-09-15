井上の圧倒的なパフォーマンスに驚きの声が広まった(C)Getty Imagesまさしく「極上」。見応え十分の12ラウンドだった。9月14日、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、名古屋のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。【動画】アフマダリエフの顔面をヒット！ 井上尚弥の渾身フックをチェック自身が“最大