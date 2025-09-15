【工場転職】新しい職場が辛い…工場転職1ヶ月目の過ごし方解説｜これを知らないと3日で辞めるかも!」と題した動画で、工場転職のプロ・ケンシロウさんが新しい環境での不安や、1ヶ月目をうまく乗り切るための具体的なコツについて語った。チャンネルでは「転職で騙されないための情報を発信しています」と明かすケンシロウさん。「工場に転職したいけど、新しい職場でなじめるか不安」という悩みに対し、