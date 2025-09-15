北海道小樽市の国道で2025年9月15日午後1時半ごろ発生した大型バイクの単独事故で、病院に搬送された運転手の女性の死亡が確認されました。事故があったのは、小樽市張碓町の国道5号です。消防によりますと、大型バイクはカーブを曲がり切れずにガードレールに衝突したとみられるということです。この事故で、大型バイクを運転していた30代女性が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認され