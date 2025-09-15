ボクシング４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が１５日、横浜市の所属ジムで会見を行った。１４日に愛知・ＩＧアリーナで行われたタイトルマッチで、ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を判定３−０で撃破して防衛に成功。スピードで圧倒し、終始足を使った衝撃の完封劇から一夜明け、「ひとまず一安心。この試合に懸ける思いは非常に強かったので、作戦通りに勝