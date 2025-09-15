タレントのユージ（38）が15日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。敬老の日の特集で、日ごろの生活パターンについての不安を口にした。番組で提示したデータでは、全国の100歳以上の高齢者について、総人口は9万9763人で前年から4644人増加して55年連続で過去最多を更新。また、女性は8万7784人で、男性は1万1979人で男性約12％、女性約88％の比率となった。MC石井亮次は「つ、強いみたいな、ひと言でいうと、88