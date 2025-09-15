ＹｏｕＴｕｂｅｒのシバターが１５日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「ヒカルと進撃のノアのお互い不倫浮気ＯＫ宣言に思うこと」と題し、動画を投稿した。ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルと実業家の進撃のノアは、今年５月に０日婚を発表。１４日にはＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し「オープンマリッジ」を選択したことを伝え、ＳＮＳ上で物議を醸した。シバターは「はいどうも。絶対に浮気、不倫はしない男。シバターです」