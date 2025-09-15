15日昼過ぎ、金沢市内の県道で、車が木に衝突し炎上する事故がありました。車からは2人の遺体が見つかり、警察は身元の確認を進めています。 清水 りか 記者：「車が炎上していた現場に来ています。車にはブルーシートが掛けられており、周辺では交通整理が行われています」事故があったのは金沢市二俣町の県道で、15日午後0時半ごろ、近くを通った人から「車が木に突っ込み、白い煙が出ている」と、消防に通報があ