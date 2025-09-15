今回、Ray WEB編集部は嫌な上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・横山ゆかは、プランナーとして働く社会人2年目です。ある日彼女が、企画をプレゼンするのですが……？澤田さんはゆかの企画に対して、「根拠は？」などと詰め寄ります。その上ズレた提案まで……。それに対してゆかは意見を述べると、澤田さんに鼻で笑われます。このあと彼女の企画は無事通るのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：あんこ