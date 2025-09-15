◇高校野球秋季静岡県大会▽２回戦聖隷クリストファー２―０日大三島（１５日・草薙球場）今夏の甲子園出場校の聖隷クリストファーが、新チーム初の公式戦で日大三島を下し、３回戦進出を決めた。最速１４７キロを誇るエース左腕の高部陸（２年）が、被安打６、１２奪三振の完封劇を披露した。初回１死から連打を浴び一、二塁のピンチを迎えたものの、２者連続空振り三振で切り抜けた。３回には、３者連続三振を奪うなど、７