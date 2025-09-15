大御所ミュージシャンが、国立競技場で行われている世界陸上を生観戦したことを報告した。１５日までにインスタグラムを更新し「日本陸上競技連盟の会長に就任した有森裕子さんからのお誘いを受け、本日開幕の『東京２０２５世界陸上』へ」と書き出したのは、布袋寅泰。「東京で世界陸上が開催されるのは、３４年ぶりとのこと。有森さんとはアトランタ五輪の思い出を共にした（と言っても僕は閉会式のパフォーマンスでしたが）