【新華社北京9月15日】中国国家市場監督管理総局は15日、米半導体大手エヌビディアが中国の独占禁止法およびメラノックス・テクノロジーズ株取得時の同局の承認条件に違反したことがこれまでの調査で判明したとして、追加の調査を決定したと発表した。