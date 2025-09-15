news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「交差点で車とバイクが“大破”バイク連なって走行か」のニュースについてお伝えします。◇◇◇交差点で横転し、フロントガラスが粉々に割れた軽乗用車。その隣には大破したバイクも…15日午前2時前、福岡市の福岡空港近くの交差点で、軽乗用車とバイク2台が衝突する事故が発生しました。警察によりますと、右折しようとした軽乗用車と対向車線を走ってきたバイク2台が相次いで