◇MLB パドレス 9-6 ロッキーズ(日本時間15日、ペトコ・パーク)パドレスのダルビッシュ有投手が6回途中3失点の内容で4勝目(5敗)をあげました。前回登板から中5日でこの試合の先発マウンドにあがったダルビッシュ投手。立ち上がりから相手打線にヒットこそ許しますが要所を抑えるピッチングで、序盤3回を無失点とします。一方、味方打線は3回を終えて7点の強力援護をダルビッシュ投手にもたらします。しかし4回表、ダルビッシュ投手