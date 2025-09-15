パートナーに浮気をされたら、すんなり許すのは難しいものですよね、探偵事務所 響・Agent（東京都新宿区）が運営するメディア『ライリー』が実施した「浮気への復讐」についての調査によると、約4割の人が「浮気に対して復讐や仕返しをした」と回答したことがわかりました。では、どのような仕返しをしたのでしょうか。【調査結果】「浮気への仕返し方法」男女別ランキングTOP5を見る調査は、パートナーに浮気されたことがある全