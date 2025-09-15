◆オリックス0―5ソフトバンク（15日、京セラドーム大阪）ソフトバンクが零封勝ちで同一カード3連勝を飾った。オリックス戦は8連勝。優勝マジックを11に減らした。打線が13安打5得点と効果的に加点し、先発の大津亮介が6回無失点で5勝目を挙げた。海野隆司が3回の先制劇の起点となる中前打。6回には貴重な追加点となる左前適時打をマークした。海野は9月に入り、打撃絶好調。27打数11安打の打率4割7厘、8打点とバットでも