◆九州六大学野球秋季リーグ戦第3週第2日九国大1―2西南大（15日、オクゼン不動産ベースボールスタジアム）リーグ2連覇を狙う西南大に頼もしいエースが戻ってきた。リーグ戦は昨秋以来の先発となった津田悠平（3年・早鞆）が1失点で完投し、昨年9月24日の福岡大戦以来1年ぶりの勝利を挙げた。「長かったです…」。この1年間を振り返って言葉を絞り出した。昨秋のリーグ戦で4勝の右腕はリーグ終盤に右肩痛を発症。優勝した