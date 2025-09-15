インディーズブームの後を受けたバンドブームは、いきなりクライマックスから始まったムーブメントと言うことができる、と元「smart」編集長である佐藤誠二朗氏は語る。バンドブームの象徴「イカ天」が変えた、バンドという存在とは。【画像】「イカ天」特集のコンピレーション『30-35 VOL.7』のジャケット『いつも心にパンクを。Don’t trust under 50』より、一部抜粋・再構成してお届けす