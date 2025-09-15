◆オリックス0―5ソフトバンク（15日、京セラドーム大阪）ソフトバンクが零封勝ちで同一カード3連勝を飾った。オリックス戦は8連勝。優勝マジックを11に減らした。打線が13安打5得点と効果的に加点し、先発の大津亮介が6回無失点で5勝目を挙げた。3回は2死一塁から周東佑京が四球でチャンスを拡大し、柳町達が先制の中前適時打。さらに中村晃に右中間適時二塁打が飛び出した。試合後、小久保裕紀監督は「（柳町）達がエス