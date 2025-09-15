自民党総裁選挙をめぐる動きです。既に立候補を表明している茂木前幹事長は15日、地元のコメなどの生産現場を視察し、農業政策にも積極的に取り組む姿勢をアピールしました。自民党・茂木前幹事長「生産者の皆さん、そして消費者の皆さん、お互いがある程度、満足できる、こういう政策にしていかなきゃならない。10年先、20年先を見据えた農政を確立していく」自民党の茂木前幹事長は15日、地元のコメなどの生産現場を視察し、農業