◇プロ野球セ・リーグ 広島6-2ヤクルト(15日、マツダスタジアム)広島は打線が初回に青柳晃洋投手から4連打を浴びせるなど4得点すると、中盤にも打線がつながり2点を追加。投げては5人の継投でヤクルト打線を2失点に抑え、快勝しました。打線は相手先発・青柳投手から先頭の中村奨成選手が四球で出塁すると、2番・羽月隆太郎選手から5番・坂倉将吾選手まで4連打で3得点。さらにノーアウト1、3塁のチャンスが続き、6番・秋山翔吾選手