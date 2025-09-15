15日の中山11R・セントライト記念の馬場入り時に、元騎手の武士沢友治さん（47、現・競馬学校教官）と勝浦正樹さん（47）が誘導馬に騎乗するセレモニーが行われた。2人は1997年にデビューした同期で、ともに昨年、現役を引退。武士沢さんは2021年のセントライト記念を優勝したアサマノイタズラ、勝浦さんはリアンヴェリテと、現役時代にオープン入りした2頭に騎乗した。武士沢さんは「凄く新鮮で楽しかったです」とし、勝浦