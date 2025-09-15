ロックバンド「ザ・ルースターズ」のギター・ボーカルでミュージシャンの大江慎也（66）のスタッフ公式Xが15日に更新され、大江が脳梗塞を患っていることを公表した。同Xに動画が投稿され、大江は「こんにちは、皆さん。お元気でしょうか。右手のしびれが続き、整形外科を受診しました。そうしたら、脳神経外科に行った方がいいと言われ、脳神経外科に行きました。そこでMRI検査の結果、脳幹の脳梗塞である診断され、緊急入院