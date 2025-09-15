記者会見後にポーズをとる女子テニス日本代表の（左から）青山修子、日比野菜緒、内島萌夏、杉山愛監督、柴原瑛菜、穂積絵莉＝15日、中国・深セン（共同）【深セン共同】女子テニスの国別対抗戦、ビリー・ジーン・キング杯決勝大会に臨む日本代表は開幕を翌日に控えた15日、中国・深センの試合会場で記者会見し、杉山愛監督が「チームの雰囲気はいい。強豪国しかいないタフな争いだが、戦う準備はできている」と意気込んだ。大