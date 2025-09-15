大相撲秋場所２日目（１５日・両国国技館）――横綱、大関が連日の安泰。横綱豊昇龍は小結高安を寄りで退け、連勝スタート。横綱大の里は玉鷲のノド輪を冷静に外し、突き落として２勝。大関琴桜は反応よく伯桜鵬を突き落として連勝発進とした。関脇霧島は阿炎をすくい投げで下し、２連勝。前日黒星の関脇若隆景は本来の速攻相撲で王鵬を寄り切り、初白星。小結安青錦は同体取り直しの末に熱海富士を寄り切り、初日を