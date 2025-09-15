プロ麻雀リーグ「Mリーグ2025−26」の開幕イベントが行われる15日、都内で、昨季3位だった赤坂ドリブンズの選手たちが取材に応じた。一部では「圧倒的にダサい」との意見もあった新ユニホームについて、越山剛監督が意図を説明した。同チーム所属の園田賢は、チームの目標を聞かれると「まずはこのユニホームですよ。僕もYouTubeとか見ていたんですけど、やっぱり『圧倒的にダサい』と。好き嫌いランキング最下位みたいな…」と吐