お笑いタレントのヒロシ（53）が15日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。結婚について語った。20年前「ヒロシです」が大ブレイク。「一発屋」と言われたこともあったが、その後、キャンプ芸人として大人気となった。そして最近、「ミライ堂」という古着屋を始めた。MCの黒柳徹子（92）が「結婚する気はもうないんですか？」と聞くと、「そうですね、ないですね…」と答えたヒロシ。続けて「ただ、最近、