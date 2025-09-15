麻雀プロリーグ「Ｍ．ＬＥＡＧＵＥ（Ｍリーグ）」２０２５―２６シーズンが１５日、開幕。ＴＥＡＭＲＡＩＤＥＮ／雷電の萩原聖人は「不祥事以外で大暴れしたい」と意気込んだ。萩原が所属する雷電は昨シーズンと変わらず、瀬戸熊直樹、黒沢咲、本田朋広の体制で臨む。今シーズンのＭリーグは新チーム・ＥＡＲＴＨＪＥＴＳが参戦して１０チームとなり、新選手も増えた。また２卓同時開催の日ができるなど、変化のシーズン